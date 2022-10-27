Beşiktaş- Ümraniyespor maçı biletleri ne zaman satışa çıkıyor? Beşiktaş- Ümraniyespor maçı biletleri satışa çıktı mı? Passolig BJK maçı biletleri!
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Beşiktaş- Ümraniyespor maç biletleri satışa çıktı mı? sorusu aratılıyor. Süper Lig'de 12.haftada Beşiktaş ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Siyah- beyazlı ekibin taraftarları ise Beşiktaş- Ümraniyespor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Beşiktaş- Ümraniyespor maç biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş- Ümraniyespor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? BJK maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte tüm merak edilenler...
Beşiktaş- Ümraniyespor maçı biletleri ne zaman satışa çıkıyor? sorusu merak ediliyor. Süper Lig'de 12.haftada Beşiktaş ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Siyah- beyazlı ekibin taraftarları ise Beşiktaş- Ümraniyespor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusuna yanıt arıyor. Vodafone Park'da oynanacak olan Beşiktaş- Ümraniyespor maçının biletleri bekleniyor. Peki, Beşiktaş- Ümraniyespor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? BJK maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte tüm merak edilenler...
30 Ekim tarihinde oynanacak olan Beşiktaş- Ümraniyespor maçı biletleri 27 Ekim günü saat 10:00'da satışa çıkacak. Biletler passolig.com.tr'den satın alınıyor.
Beşiktaş- Ümraniyespor maçı bilet fiyatları ise şöyle;
Loca 162 : 4.000TL
VIP 100 : 2.350TL
VIP 101 – 126 : 1.950TL
1. Kategori 790TL
2. Kategori 720TL
3. Kategori 580TL
4. Kategori 510TL
5. Kategori 470TL
Kapalı Üst 430TL
6. Kategori 380TL
7. Kategori 190TL
8. Kategori 180TL.
Beşiktaş- Ümraniyespormaçı 30 Ekim tarihinde saat 19:45'te oynanacak.
Beşiktaş- Ümraniyespor maçı 30 Ekim günü Bein Sports 1 kanalında canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor.
Sizce #ŞenolGüneş, lider #Fenerbahçe 'nin 4 puan gerisindeki #Beşiktaş 'ı şampiyon yapabilir mi?— Haberler.com (@Haberler) October 26, 2022