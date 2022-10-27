Beşiktaş- Ümraniyespor maçı biletleri ne zaman satışa çıkıyor? Beşiktaş- Ümraniyespor maçı biletleri satışa çıktı mı? Passolig BJK maçı biletleri!

Beşiktaş- Ümraniyespor maç biletleri satışa çıktı mı? sorusu aratılıyor. Süper Lig'de 12.haftada Beşiktaş ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Siyah- beyazlı ekibin taraftarları ise Beşiktaş- Ümraniyespor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Beşiktaş- Ümraniyespor maç biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş- Ümraniyespor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? BJK maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte tüm merak edilenler...

Beşiktaş- Ümraniyespor maçı biletleri ne zaman satışa çıkıyor? sorusu merak ediliyor. Süper Lig'de 12.haftada Beşiktaş ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Siyah- beyazlı ekibin taraftarları ise Beşiktaş- Ümraniyespor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusuna yanıt arıyor. Vodafone Park'da oynanacak olan Beşiktaş- Ümraniyespor maçının biletleri bekleniyor. Peki, Beşiktaş- Ümraniyespor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? BJK maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte tüm merak edilenler...

BEŞİKTAŞ- ÜMRANİYESPOR MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

30 Ekim tarihinde oynanacak olan Beşiktaş- Ümraniyespor maçı biletleri 27 Ekim günü saat 10:00'da satışa çıkacak. Biletler passolig.com.tr'den satın alınıyor.

Beşiktaş- Ümraniyespor maçı bilet fiyatları ise şöyle;



Loca 162 : 4.000TL

VIP 100 : 2.350TL

VIP 101 – 126 : 1.950TL

1. Kategori 790TL

2. Kategori 720TL

3. Kategori 580TL

4. Kategori 510TL

5. Kategori 470TL

Kapalı Üst 430TL

6. Kategori 380TL

7. Kategori 190TL

8. Kategori 180TL.

BEŞİKTAŞ- ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş- Ümraniyespormaçı 30 Ekim tarihinde saat 19:45'te oynanacak.

BEŞİKTAŞ- ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş- Ümraniyespor maçı 30 Ekim günü Bein Sports 1 kanalında canlı ve şifreli olarak yayınlanıyor.