Beşiktaş-Ümraniyespor maçı tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Saat 17.00'de başlayan mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetiyor. Beşiktaş-Ümraniyespor maç kaç kaç, maç özeti ve golleri izle! 30 Ekim Pazar 2022 Beşiktaş-Ümraniyespor Süper Lig maçı bitti mi, gollerini kim attı? Peki, Beşiktaş-Ümraniyespor maç kaç kaç, maç özeti ve golleri izle! Beşiktaş-Ümraniyespor Süper Lig maçı bitti mi, gollerini kim attı?

Kartın rengi çok tartışılacak! VAR, Beşiktaş taraftarına saç baş yoldurdu

Beşiktaş ile Ümraniyespor, Süper Lig'in 12. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Hatayspor sonrası Valerien Ismael ile yolları ayıran siyah-beyazlılarda göreve yeniden getirilen Şenol Güneş, ilk maçında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş-Ümraniyespor maç kaç kaç, maç özeti ve golleri izle! 30 Ekim Pazar 2022 Beşiktaş-Ümraniyespor Süper Lig maçı bitti mi, gollerini kim attı? soruları merak ediliyor. Beşiktaş-Ümraniyespor maç kaç kaç, maç özeti ve golleri izle! 30 Ekim Pazar 2022 Beşiktaş-Ümraniyespor Süper Lig maçı bitti mi, gollerini kim attı? Detaylar haberimizdedir…

BEŞİKTAŞ-ÜMRANİYESPOR MAÇ KAÇ KAÇ?

Beşiktaş ile Ümraniyespor, Süper Lig'in 12. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. 2-1 devam eden mücadele de Beşiktaş üstünlüğünü koruyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Atiba, Rachid Ghezzal ve Emre Bilgin sakatlıklarından dolayı kadroda yer almazken, Oğuzhan Akgün ve Berkay Vardar da kafilede kendine yer bulamadı. Ümraniyespor'da cezalı olan Glumac ve Sackey maçta görev alamadı. Sakatlığı bulunan deneyimli kaleci Serkan Kırıntılı'da kadroda yer alamadı.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş : Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Gedson, Cenk Tosun, Weghorst

Ümraniyespor: Anıl, Popov, Allyson, Mustafa, Onur, Sackey, Serkan, Avoundou, Geraldo, Del Valle, Umut

CANLI ANLATIM

Dakika 45: Ümraniyespor, Yonathan Del Valle'nin golüyle durumu 2-1'e getirdi.

Dakika 33: Beşiktaş, Wout Weghorst'un golüyle durumu 2-0'a getirdi.

Dakika 19: Cenk Tosun'un kullandığı serbest vuruş, savunmadan sekip kornere gitti.

Dakika 17: Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza alanında topla buluşan Wout Weghorst, düşerken şutunu çekti. Top yandan auta gitti.

Dakika 14: Ümraniyesporlu Geraldo, Dele Alli'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Dakika 5: Beşiktaş, Cenk Tosun'un attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 4: VAR ile görüşen Tugay Kaan Numanoğlu pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını gösterdi.

Dakika 3: Ümraniyespor ceza alanında yaşanan karambolde Beşiktaşlı oyuncular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi.