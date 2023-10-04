Beşiktaş UEFA maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Lugano hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Beşiktaş - Lugano karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Lugano hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu araştırılıyor. Büyük karşılaşma Beşiktaş - Lugano maçı şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Lugano hangi kanalda, şifresiz mi?
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Beşiktaş ile Lugano arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Beşiktaş-Lugano Maçı, 05 Ekim Perşembe günü oynanacak.
Beşiktaş-Lugano Maçı, saat 19:45 başlayacak.
Beşiktaş ve Lugano, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.