UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Beşiktaş - Lugano karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Lugano hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu araştırılıyor. Büyük karşılaşma Beşiktaş - Lugano maçı şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Lugano hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş UEFA maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Lugano hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman olacağı merak ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği Manchester Utd - GS maçı şifresiz mi ve Beşiktaş - Lugano maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Beşiktaş - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Lugano hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

05-10-2023 BEŞİKTAŞ VS LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Lugano arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş-Lugano Maçı, 05 Ekim Perşembe günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Lugano Maçı, saat 19:45 başlayacak.

BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Lugano, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.