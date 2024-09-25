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Beşiktaş UEFA maçı ne zaman, bugün mü?

Beşiktaş UEFA maçı ne zaman, bugün mü?
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak. Peki, Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa'da 245. maçına çıkacak. Peki, Beşiktaş UEFA maçı ne zaman, bugün mü?

BEŞİKTAŞ UEFA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 26 Eylül Perşembe 22.00'de Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa'da 245. maçına çıkacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 6 MAÇI DA AJAX KAZANDI

Beşiktaş, Ajax ile oynadığı 6 müsabakadan da mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, Hollanda ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1966), UEFA Kupa Galipleri Kupası (1993) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (2021) toplam 6 kez karşı karşıya geldi.

Ajax, söz konusu 6 maçta da Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 3 kez fileleri havalandırırken, Hollanda ekibi ise 14 gol kaydetti.

Beşiktaş, Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çıkacağı mücadelede Ajax karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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