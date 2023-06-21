Beşiktaş UEFA Konferans Ligi rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu. Beşiktaş UEFA Konferans Ligi rakibi kim oldu?