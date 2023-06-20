Beşiktaş UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş muhtemel rakipleri kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi merakla bekleniyor. Peki, Beşiktaş UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri beli oluyor. Peki, Beşiktaş UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri de yarınki kura çekiminde belirlenecek.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.

Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Temsilcilerimizin ilk oynayacağı ön elemede bekleyen rakipler şunlar:

Petrocub (Moldova)

B36 Torshavn (Faroe Adaları)

Ararat-Armenia (Ermenistan)

Vojvodina (Sırbistan)

Luzern (İsviçre)

Gzira United (Malta)

Levadia Tallinn (Estonya)

Vorskla Poltava (Ukrayna)

Bohemians (Çekya)

Aarhus (Danimarka)

Dinamo Minsk (Beyaz Rusya)

Connah's Quay (Galler)

Milsami Orhei (Moldova)

HB Torshavn (Faroe Adaları)

Europa FC (Cebelitarık)

Domzale (Slovenya)

Santa Coloma (Andorra)

Progres Niederkorn (Lüksemburg)

Beitar Jerusalem (İsrail)

Hammarby (İsveç)

Kalmar (İsveç)

Dinamo Batumi (Gürcistan)

Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Crusaders (İrlanda)

Kauno Zalgiris (Litvanya)

Pogon Szczecin (Polonya)

Zalaegerszeg (Macaristan)

Kecskemeti (Macaristan)

Debrecen (Macaristan)

Sepsi (Romanya)

Gabala (Azerbaycan)

Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Sabah (Azerbaycan)

Ordabasy Shymkent (Kazakistan)

Aktobe (Kazakistan)

Celje (Slovenya)

Auda (Letonya)

Differdange 03 (Lüksemburg)

Torpedo Zhodino (Beyaz Rusya)