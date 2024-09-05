Beşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu. UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan takımların kadrolarını en geç Türkiye saati ile 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar iletmeleri gerekiyor. Beşiktaş'ın bu sezon UEFA'da mücadele edeceği kadrosunda kimlerin yer aldığı merak konusu oldu. Beşiktaş UEFA kadrosu 2024-25! Beşiktaş UEFA kadrosunda kimler var? Detaylar haberimizde...

UEFA KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

UEFA kadro bildirimi, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne katılan takımlar tarafından en geç, Türkiye saati ile 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar yapılabilecek.

BEŞİKTAŞ UEFA KADROSUNDA KİMLER VAR?

A Listesi

KALECİ: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Göktuğ Baytekin

SAVUNMA: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu

ORTA SAHA: Milot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Rafa Silva, Al Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes

HÜCUM: Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Mustafa Erhan Hekimoğlu

B Listesi

Emir Yaşar, Arda Berk Özüarap, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay

UEFA KADROSUNDA KİMLER YOK?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna; Vincent Aboubakar, Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain'i dahil etmedi. Ayrıca sakatlığı bulunan Necip Uysal da kadroda yer almadı.