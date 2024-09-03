UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan takımların kadrolarını en geç Türkiye saati ile 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar iletmeleri gerekiyor. Beşiktaş UEFA kadrosu 2024-25! Beşiktaş UEFA kadrosunda kimler var?

UEFA KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

UEFA kadro bildirimi, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne katılan takımlar tarafından en geç, Türkiye saati ile 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece saat 01.00'e kadar yapılabilecek.

BEŞİKTAŞ UEFA KADROSUNDA KİMLER VAR?

Beşiktaş UEFA kadrosu henüz netleşmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ LUGANO KAMP KADROSUNDA KİMLER VARDI?

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un belirlediği kadroda şu isimler yer aldı:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Almoatasem Al-Musrati, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu.