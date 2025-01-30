Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play off turu kura çekim tarihi belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu akşam Avrupa Liginde son hafta maçlarına çıkacak. Temsilcilerimizin alacağı sonuçlara göre rakipleri de UEFA kura çekimi ile belli olacak.Beşiktaş UEFA Avrupa ligi kura çekimi ne zaman (Play Off)?

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN (PLAY OFF)?

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 play-off turunda isi kuralar TSİ 15.00' ten itibaren çekilecek. Kura çekimi TRT 1 veya TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, yarın TSİ 14.00'te başlayacak.

AVRUPA LİGİ TAKVİMİ

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025