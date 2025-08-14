Beşiktaş turu geçerse rakibi kim olur? sorusunun cevabı merak ediliyor. Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edebilecek mi? Siyah-beyazlı ekip, St. Patrick's karşısında galip gelmesi halinde play-off turuna kalacak. Peki, Beşiktaş turu geçerse rakibi kim olur? Beşiktaş St. Patrick's'i geçerse kimle oynayacak? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLUR?

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's karşısında galip gelirse, play-off turuna yükselecek. Bu turda Beşiktaş'ın karşısına çıkacak takım ise Astana – Lausanne eşleşmesinin galibi olacak. Lausanne, kendi sahasında oynadığı ilk maçta Astana'yı 3-1 mağlup ederek önemli bir avantaj yakaladı.

Bu sonuç, Beşiktaş'ın play-off yolunda büyük ölçüde Lausanne ile eşleşeceğini gösteriyor. Ancak rövanş maçında her ihtimal göz önünde bulundurulmalı. Beşiktaş play-off'a kalırsa, karşılaşmalar 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde oynanacak ve Avrupa macerasının kaderi bu iki maçta belli olacak.

Beşiktaş'ın St. Patrick's karşısında turu geçmesi halinde, İsviçre temsilcisi Lausanne ile oynaması yüksek ihtimal. Lausanne'ın ilk maçta ortaya koyduğu etkili futbol, Beşiktaş'ı bekleyen zorlu mücadeleyi işaret ediyor. Ancak siyah-beyazlılar, Avrupa tecrübesiyle bu eşleşmeyi de geçme potansiyeline sahip.

İlgili Haberler

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK OYUNCU VAR MI?

Siyah beyazlı takımda, St. Patrick's maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.