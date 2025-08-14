Beşiktaş turu geçerse rakibi kim olur?

Beşiktaş turu geçerse rakibi kim olur?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki kaderi adım adım şekilleniyor. Siyah-beyazlıların St. Patrick's karşısında alacağı galibiyet, onları UEFA Konferans Ligi play-off turuna taşıyacak. Peki, Beşiktaş play-off'a kalırsa rakibi kim olacak? İşte cevabı!

Beşiktaş turu geçerse rakibi kim olur? sorusunun cevabı merak ediliyor. Beşiktaş UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edebilecek mi? Siyah-beyazlı ekip, St. Patrick's karşısında galip gelmesi halinde play-off turuna kalacak. Peki, Beşiktaş turu geçerse rakibi kim olur? Beşiktaş St. Patrick's'i geçerse kimle oynayacak? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLUR?

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's karşısında galip gelirse, play-off turuna yükselecek. Bu turda Beşiktaş'ın karşısına çıkacak takım ise Astana – Lausanne eşleşmesinin galibi olacak. Lausanne, kendi sahasında oynadığı ilk maçta Astana'yı 3-1 mağlup ederek önemli bir avantaj yakaladı.

Bu sonuç, Beşiktaş'ın play-off yolunda büyük ölçüde Lausanne ile eşleşeceğini gösteriyor. Ancak rövanş maçında her ihtimal göz önünde bulundurulmalı. Beşiktaş play-off'a kalırsa, karşılaşmalar 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde oynanacak ve Avrupa macerasının kaderi bu iki maçta belli olacak.

Beşiktaş'ın St. Patrick's karşısında turu geçmesi halinde, İsviçre temsilcisi Lausanne ile oynaması yüksek ihtimal. Lausanne'ın ilk maçta ortaya koyduğu etkili futbol, Beşiktaş'ı bekleyen zorlu mücadeleyi işaret ediyor. Ancak siyah-beyazlılar, Avrupa tecrübesiyle bu eşleşmeyi de geçme potansiyeline sahip.

Beşiktaş turu geçerse rakibi kim olur?

İlgili Haberler
Beşiktaş St. Patrick's muhtemel 11'ler! Beşiktaş ilk 11'de kim oynayacak?Beşiktaş St. Patrick's muhtemel 11'ler! Beşiktaş ilk 11'de kim oynayacak?

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK OYUNCU VAR MI?

Siyah beyazlı takımda, St. Patrick's maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu

Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TMSF, Aydınlı Giyim Grubu şirketlerinin paylarını satışa çıkardı

Türkiye'nin giyim devi için kritik adım! Resmen satışa çıkardılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.