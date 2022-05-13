Beşiktaş Transfer Haberleri 2022: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Alexander Sörloth transferinde mutlu son çok yakın - Haberler

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş transfer haberleri Beşiktaşlı taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Beşiktaş'ın transfer listesi de netleşmeye başladı. Beşiktaş, forvet arayışına Trabzon spor'un eski forveti Alexander Sörloth'ü de ekledi. Golcü forvet için görüşmelerini hızlandıran Siyah-Beyazlılar, kiralık olarak formasını giydiği Real Sociedad ile birlikte Fenerbahçe ve Marsilya'nın da ilgilendiği Norveçli golcünün transferini bir an önce bitirmek istiyor.İşte Beşiktaş transfer haberleri haberimizde...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Alexander Sörloth'u renklerine bağlamaya çok yakın. Norveçli golcünün bonservisini elinde bulunduran Alman ekibi Leipzig, 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay öneren siyah-beyazlıların teklifine sıcak bakıyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Beşiktaş, Leipzig'e 6 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önermişti. Leipzig'in, Beşiktaş'ın teklifine oldukça sıcak baktığı öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin Ramazan Bayramı öncesi İstanbul'a davet ettiği Sörloth'un menajeri Morten Wivestad, Türkiye'ye geldi ve pazarlıklar başladı. Beşiktaş, sezon başına 2.5 milyon eurodan 3 yıllık mukavele yapmayı planlıyor. Sörloth transferinin birkaç hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

SÖRLOTH KİMDİR?

Alexander Sørloth, santrfor mevkisinde oynayan Norveçli millî futbolcudur. RB Leipzig'den kiralık olarak La Liga takımlarından Real Sociedad'da forma giymektedir.

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