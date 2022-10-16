Beşiktaş- Trabzonspor maçı zaman, saat kaçta? Beşiktaş- Trabzonspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı ne zaman? BJK- Trabzon maçı ne zaman?

Süper Lig'de 10.haftanın karşılaşması Beşiktaş ve Trabzonspor arasında gerçekleşecek. 10. Haftanın kritik maçlarından biri olan Beşiktaş- Trabzonspor maçının ne zaman olduğu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş takımı Vodafone Arena'da Trabzonspor'u konuk edecek. Her iki takımın taraftarı da maçın ne zaman olduğunu araştırıyor. Futbolseverler ise Beşiktaş- Trabzonspor maçı hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş maçı ne zaman?