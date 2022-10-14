Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? BJK - TS maçı ne zaman? Derbi ne zaman oynanacak?

Bu hafta sonu Spor Toto Süper Lig'te derbi heyecanı yaşanacak. Dört büyüklerden Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Futbol severler maç öncesi Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman merak ediyor. Peki, BJK TS maçı ne zaman? Derbi ne zaman oynanacak?

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Hüseyin Çimşir Beşiktaş-Trabzonspor maçı iki taraf için de önemli

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman? Bu hafta sonu Spor Toto Süper Lig'te derbi heyecanı yaşanacak. Dört büyüklerden Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Futbol severler maç öncesi Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman merak ediyor. Peki, BJK TS maçı ne zaman? Derbi ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı 16.10.2022 (bugün) oynanacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı 16.10.2022 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı İstanbul'da, Vodafone Park'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Trabzonspor maçını Ali Şansalan yönetecek. Yardım hakemler olarak Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay görev yapacak.