Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? BJK - TS maçı ne zaman? Derbi ne zaman oynanacak?
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Bu hafta sonu Spor Toto Süper Lig'te derbi heyecanı yaşanacak. Dört büyüklerden Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Futbol severler maç öncesi Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman merak ediyor. Peki, BJK TS maçı ne zaman? Derbi ne zaman oynanacak?
Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman? Bu hafta sonu Spor Toto Süper Lig'te derbi heyecanı yaşanacak. Dört büyüklerden Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Futbol severler maç öncesi Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman merak ediyor. Peki, BJK TS maçı ne zaman? Derbi ne zaman oynanacak? İşte detaylar...
Beşiktaş - Trabzonspor maçı 16.10.2022 (bugün) oynanacak.
Beşiktaş - Trabzonspor maçı 16.10.2022 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
Beşiktaş - Trabzonspor maçı İstanbul'da, Vodafone Park'ta oynanacak.
Beşiktaş - Trabzonspor maçını Ali Şansalan yönetecek. Yardım hakemler olarak Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay görev yapacak.