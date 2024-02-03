Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak? Maçın hakemi kim oldu?

Futbol severler Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak maçı merak ediyor. Taraftarlar maçın ne zaman ve saat kaçta oynanacağını araştırıyor. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek. ''Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak? Maçın hakemi kim oldu?'' Sorularının cevabı haberimizde...

BEŞİKTAŞ- TRABZONSPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Pazar (04.02.2024) Tüpraş Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

SÜPER LİG'DE BEŞİKTAŞ KAÇINCI SIRADA YER ALIYOR?

Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor.

SÜPER LİG'DE TRABZONSPOR KAÇINCI SIRADA YER ALIYOR?

Oynadığı maçların 11'ini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 8'inden yenilgiyle ayrılan Trabzonspor 37 puanla 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 3 müsabakada rakiplerine mağlup oldu.