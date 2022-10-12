Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile mücadele verecek. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler kimler?

Beşiktaş- Trabzonspor maçı zaman, saat kaçta? Beşiktaş- Trabzonspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı ne zaman? BJK- Trabzon maçı ne zaman?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Beşiktaş - Trabzonspor derbisi ile sürüyor. 3 puana ihtiyaç duyan iki dev ekip Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Trabzonspor maçı 16 Ekim 2022 Pazar günü saat 20:00'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş Trabzonspor maçını, hakem Ali Şansalan yönetecek.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER!

Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Wellington, Masuaku, Gedson, Josef, Dele Alli, N'Koudou, Ghezzal, Weghourts