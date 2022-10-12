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Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler!

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Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler!

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile mücadele verecek. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin ne zaman olacağı merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler kimler?

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan Beşiktaş - Trabzonspor derbisi ile sürüyor. 3 puana ihtiyaç duyan iki dev ekip Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler kimler? İşte detaylar haberimizde...

Beşiktaş Trabzonspor maçı 16 Ekim 2022 Pazar günü saat 20:00'de oynanacak.

Beşiktaş Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş Trabzonspor maçını, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Wellington, Masuaku, Gedson, Josef, Dele Alli, N'Koudou, Ghezzal, Weghourts

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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