Beşiktaş - Trabzonspor maçı kaç kaç? Beşiktaş - Trabzonspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı?

Maç, İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı kaç kaç? Beşiktaş - Trabzonspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı?

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadelede 1-0 Beşiktaş önde. Karşılaşmanın ikinci yarısı Beşiktaş'ın santrasıyla başladı. Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 19.00'da başladı. Haftanın kapanış mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş : Mert, Svensson, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Semih, Cenk.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 04 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Maç, İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir. Ayrıca, beIN Sports Tod TV de Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.