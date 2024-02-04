4 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Beşiktaş - Trabzonspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Beşiktaş - Trabzonspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Trabzonspor maçı nereden izlenir?

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 04 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Maç, İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir. Ayrıca, beIN Sports Tod TV de Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Semih, Cenk.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan.