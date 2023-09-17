Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor-Beşiktaş maçının sonucu merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı bitti mi? Beşiktaş- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maçı bitti mi? İşte detaylar...

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'in bu haftasındaTrabzon'da karşı karşıya geldi. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor- Beşiktaş maçının sonucu merak ediliyor. Sporseverler maçın kaç kaç bittiğini araştırıyor. Peki, Beşiktaş- Trabzonspor maçı bitti mi? Beşiktaş- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maçı bitti mi? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanallarından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Beşiktaş maçı 17 Eylül Pazar günü 19.00'da gerçekleşecek.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç henüz devam ediyor ve dakikalar 90+6'yı gösteriyor. Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğüyle devam eden maç 3-0 bitecek gibi görünmektedir.

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