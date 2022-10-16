Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor-Beşiktaş maçının sonucu merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı bitti mi? Beşiktaş- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maçı bitti mi? İşte detaylar...

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, hafta içi Monaco'yu 4-0'lık skorla geçen bordo-mavilileri yenerek geçen hafta son verdiği galibiyet hasretinin üzerine yeni bir seri yakalamayı hedefliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor- Beşiktaş maçının sonucu merak ediliyor. Sporseverler maçın kaç kaç bittiğini araştırıyor. Peki, Beşiktaş- Trabzonspor maçı bitti mi? Beşiktaş- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maçı bitti mi? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanallarından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Beşiktaş maçı 16 Ekim Pazar günü 20.00'da gerçekleşecek.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

BEŞİKTAŞ BİR GALİBİYETLE ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 98 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 25 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 140 gole, Trabzonspor 113 golle karşılık verdi.

İLK YARI TRABZONSPOR'UN

Karşılaşmaya etkili başlayan Trabzonspor, 11. dakikada Maxi Gomez'in golüyle öne geçti. 29. dakikada ise bir başka Trabzonsporlu Larsen sahneye çıktı. Danimarkalı stoper kendi kalesine attığı gol ile siyah-beyazlılara beraberliği getirdi. Beşiktaş'ın baskısını artırmaya çalıştığı dakikalarda ise Trezeguet, 36. dakikada Trabzonspor'u öne geçiren isim oldu. İlk yarı bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

CENK TOSUN, BEŞİKTAŞ'A 1 PUANI GETİRDİ

Dakikalar 70'i gösterdiğinde Cenk Tosun maçta son sözü söyleyen isim oldu. 31 yaşındaki santrfor attığı gol ile takımına 2-2'lik beraberliği getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.