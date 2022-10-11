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Beşiktaş- Trabzonspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş- Trabzonspor maçı bileti satışa çıktı mı?

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Beşiktaş- Trabzonspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş- Trabzonspor maçı bileti satışa çıktı mı?

Süper Lig'de 10. haftada Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da taraftarları Beşiktaş- Trabzonspor maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını merak ediyor. Siyah- beyazlı ekip Vodafone Arena'da Trabzonspor'u konuk edecek. Taraftarlar ise Trabzonspor- Beşiktaş maçı biletleri satış tarihini merak ediyor. Peki, Beşiktaş- Trabzonspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş- Trabzonspor maçı bileti satışa çıktı mı?

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Beşiktaş- Trabzonspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusu futbolseverlerin merak ettikleri arasında. Süper Lig'de karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarının maçı heyecanla bekleniyor. Taraftarlar ise Beşiktaş- Trabzonspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?sorusuna yanıt arıyor. Takımına destek vermek isteyen taraftarlar merakla Beşiktaş- Trabzonspor maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını merak ediyor. Peki,Beşiktaş- Trabzonspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş- Trabzonspor maçı bileti satışa çıktı mı?

BEŞİKTAŞ- TRABZONSPOR MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig'de 10. haftanın kritik maçı Beşiktaş- Trabzonspor maçının biletleri 12 Ekim Çarşamba günü saat 10:00 itibari ile satışa çıkacak. Biletleri https://www.passolig.com.tr/ adresinden satın alabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş- Trabzonspor maçı 16 Ekim Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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