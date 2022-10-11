Beşiktaş- Trabzonspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş- Trabzonspor maçı bileti satışa çıktı mı?

Süper Lig'de 10. haftada Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Her iki takımın da taraftarları Beşiktaş- Trabzonspor maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını merak ediyor. Siyah- beyazlı ekip Vodafone Arena'da Trabzonspor'u konuk edecek. Taraftarlar ise Trabzonspor- Beşiktaş maçı biletleri satış tarihini merak ediyor. Peki, Beşiktaş- Trabzonspor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş- Trabzonspor maçı bileti satışa çıktı mı?