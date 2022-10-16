Beşiktaş-Trabzonspor ilk 11'ler! Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 kim? Beşiktaş Trabzonspor maç kadrosu!
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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş- Trabzonspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor-Beşiktaş maçı heyecanla bekleniyor. Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'ler araştırılıyor. Beşiktaş-Trabzonspor ilk 11'ler! Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 kim? Beşiktaş Trabzonspor derbi kadrosu!
Beşiktaş Trabzonspor derbi kadrosu! Trabzonspor ile Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Trabzonspor - Beşiktaş maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri araştırılıyor. Derbinin kadrosu merak konusu oldu. Beşiktaş-Trabzonspor ilk 11'ler! Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 kim? Beşiktaş Trabzonspor derbi kadrosu! İşte detaylar...
Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanallarından yayınlanacak.
Trabzonspor-Beşiktaş maçı 16 Ekim Pazar günü 20.00'da gerçekleşecek.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Souza, Salih, Dele Alli, Ghezzal, Weghorst, N'Koudou
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Vitor Hugo, Bartra, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, A.Ömür, M.Gomez
Trabzonspor ve Beşiktaş maçını canlı izlemek için Trabzonspor-Beşiktaş CANLI İZLE! linkini tıklayınız.