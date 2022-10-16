Beşiktaş-Trabzonspor ilk 11'ler! Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 kim? Beşiktaş Trabzonspor maç kadrosu!

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş- Trabzonspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor-Beşiktaş maçı heyecanla bekleniyor. Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'ler araştırılıyor. Beşiktaş-Trabzonspor ilk 11'ler! Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 kim? Beşiktaş Trabzonspor derbi kadrosu!

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Beşiktaş Trabzonspor derbi kadrosu! Trabzonspor ile Beşiktaş bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Trabzonspor - Beşiktaş maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri araştırılıyor. Derbinin kadrosu merak konusu oldu. Beşiktaş-Trabzonspor ilk 11'ler! Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 kim? Beşiktaş Trabzonspor derbi kadrosu! İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports 1, kanallarından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Beşiktaş maçı 16 Ekim Pazar günü 20.00'da gerçekleşecek.

BEŞİKTAŞ- TRABZONSPOR İLK 11'LER!

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Souza, Salih, Dele Alli, Ghezzal, Weghorst, N'Koudou

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Vitor Hugo, Bartra, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, A.Ömür, M.Gomez

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE!

Trabzonspor ve Beşiktaş maçını canlı izlemek için Trabzonspor-Beşiktaş CANLI İZLE! linkini tıklayınız.