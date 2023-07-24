Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda Tirana ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Peki, Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş Tirana maçı bilet fiyatları ne kadar? Beşiktaş'ın maçı hangi kanalda, ne zaman?

Beşiktaş'ın maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş Tirana maçı bilet fiyatları ne kadar? Beşiktaş'ın maçı hangi kanalda, ne zaman?

BEŞİKTAŞ TİRANA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş - Tirana maçı 27 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ TİRANA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Beşiktaş, yeni sezonda üç farklı arenada mücadele edecek. UEFA Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turunda, Beşiktaş, Tirana takımıyla karşılaşacak. Heyecan dolu mücadele 27 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de gerçekleşecek. Bu önemli maçı izlemek isteyen taraftarlar, S Sport Plus kanalından canlı olarak takip edebilecekler. Bilet fiyatları henüz kesinleşmedi.