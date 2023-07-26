Beşiktaş - Tirana maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman? Beşiktaş - Tirana maçı hangi kanalda, saat kaçta?

27 Temmuz Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Beşiktaş- Tirana maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Beşiktaş- Tirana maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Beşiktaş- Tirana CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman? Beşiktaş - Tirana maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - TİRANA MAÇI NE ZAMAN?

27 Temmuz Perşembe günü oynanacak olan Beşiktaş- Tirana UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı saat 21:00'da İstanbul'da, Vodafone Arena Stadyumu'nda oynanacak ve S Sport Plus kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - TİRANA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş- Tirana UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, S Sport Plus kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise S Sport Plus resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. S Sport Plus kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.