Beşiktaş Tirana maçı hangi kanalda? Beşiktaş'ın maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş-Tirana Konferans Ligi maçı ne zaman?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Şenol Güneş yönetiminde sahasında Arnavutluk ekibi KF Tirana ile mücadele edecek. Kara Kartal, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Taraftarlar ise merak ediyor Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş'ın maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş-Tirana Konferans Ligi maçı ne zaman? İşte detaylar…

Beşiktaş, taraftarı önünde galip gelerek rövanş maçı için avantaj sağlamak amacında. Yardımcı hakemler Sven Waschitzki ve Arno Blos ile dördüncü hakem Tobias Reichel, maçın yönetiminde görev alacaklar. Beşiktaşlı futbolseverler, heyecan dolu maça odaklanırken, kulüp, Şenol Güneş yönetimindeki takımın iyi bir performans sergileyerek bir üst tura yükselme hedefine inanıyor. Peki, Beşiktaş Tirana maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş'ın maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş-Tirana Konferans Ligi maçı ne zaman? İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ - TİRANA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği mücadele, bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile Beşiktaş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka, bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve Alman hakem Daniel Schlager tarafından yönetilecek. Heyecan dolu maçı izlemek isteyenler, S Sport Plus'tan canlı yayınlanan mücadeleyi takip edebilirler. Rövanş müsabakası ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak. Beşiktaş, kendi sahasındaki ilk maçta avantaj elde etmeyi amaçlarken, Tirana ise deplasmandan olumlu bir sonuçla dönmek isteyecektir. İki takımın mücadelesi futbolseverler için heyecan verici bir karşılaşma olacak.