Beşiktaş Tirana maç kadrosu 11'i! Beşiktaş 11'i belli oldu mu? Beşiktaş Tirana maç kadrosu 11'inde kimler var?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Tirana 11'leri belli oldu. Peki Beşiktaş Tirana maç kadrosu 11'i! merak ediliyor. İşte Beşiktaş'ın 11'i...
Beşiktaş Tirana 11'i! UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Tirana 11'leri belli oldu. Peki Beşiktaş Tirana maç kadrosu 11'i! merak ediliyor. İşte Beşiktaş'ın 11'i haberimizde!
BEŞİKTAŞ - TİRANA MAÇI 11'LERİ
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, Arnavutluk ekibi Tirana'yı ağırlıyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Beşiktaş'ta Ghezzal, Amartey, Cenk Tosun ve Tayyip Talha maç kadrosunda yer alamayacak.
İlk 11'ler;
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.
Tirana : Selmani, Najdovski, Hoxhallari, Doka, Pergjoni, Lushkja, Jonuzi, Latifi, Hila, Hasani, Abazaj.