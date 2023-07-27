Beşiktaş Tirana maç kadrosu 11'i! Beşiktaş 11'i belli oldu mu? Beşiktaş Tirana maç kadrosu 11'inde kimler var?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş Tirana 11'leri belli oldu. Peki Beşiktaş Tirana maç kadrosu 11'i! merak ediliyor. İşte Beşiktaş'ın 11'i...