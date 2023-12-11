Beşiktaş terör saldırısı şehitleri Edirnekapı'da anıldı Terör örgütü PKK tarafından Beşiktaş stadyumu önünde gerçekleştirilen 40'ı polis 47 kişinin şehit olduğu saldırıda hayatını kaybedenler, Edirnekapı Polis Şehitliği'nde anıldı.

Beşiktaş terör saldırısı şehitleri Edirnekapı'da anıldı

İSTANBUL - Terör örgütü PKK tarafından Beşiktaş stadyumu önünde gerçekleştirilen 40'ı polis 47 kişinin şehit olduğu saldırıda hayatını kaybedenler, Edirnekapı Polis Şehitliği'nde anıldı.

Beşiktaş Stadyumu önünde terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016'da düzenlenen ve 40'ı polis 47 kişinin şehit olduğu saldırıda hayatını kaybedenler için Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, emniyet mensupları ve şehit aileleri katıldı. Şehadetlerinin 7'ncı yılında şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Düzenlenen törenin ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.