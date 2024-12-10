Beşiktaş terör saldırısı ne zaman oldu? 10 Aralık 2016 Beşiktaş patlamasını kim yaptı?

10 Aralık 2016, Türkiye tarihine kara bir gün olarak kazınmıştır. Beşiktaş terör saldırısı, İstanbul'daki Vodafone Park Stadı yakınlarında gerçekleşen çifte patlamayla, onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı büyük bir trajediydi. Peki, Beşiktaş patlaması ne zaman oldu ve bu saldırıyı kim düzenledi? Olayın arka planı ve failleri hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde. Peki, Beşiktaş terör saldırısı ne zaman oldu? 10 Aralık 2016 Beşiktaş patlamasını kim yaptı? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ TERÖR SALDIRISI NE ZAMAN OLDU?

10 Aralık 2016 tarihinde saat 22.29'da meydana gelen saldırı, Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan futbol karşılaşmasının hemen ardından, stadın çevresinde yaşandı. Patlamaların ilki, stat çevresinde görev yapan çevik kuvvet polislerini hedef aldı. İkinci patlama ise yakınlarda gerçekleştirilen bir canlı bomba saldırısıydı. Bu vahşi saldırıda 39'u polis, 7'si sivil olmak üzere toplam 46 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı.

10 ARALIK 2016 BEŞİKTAŞ PATLAMASINI KİM YAPTI?

Bu hain terör saldırısını, terör örgütü PKK'nın uzantısı TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) üstlenmiştir. Türkiye'de derin bir acıya sebep olan bu saldırı, terör örgütlerinin masum sivilleri ve güvenlik güçlerini hedef alan acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.