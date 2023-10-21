Beşiktaş teknik direktörü kim? BJK teknik direktörü kim oldu, Burak Yılmaz mı?
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Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 445 gün sonra ilk kez deplasman yasağı kalktı. Karşılaşmanın ilk dakikaları geride kalırken Beşiktaş teknik direktörü kim? BJK teknik direktörü kim oldu, Burak Yılmaz mı? soruları da araştırıldı.
Lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Peki, Beşiktaş teknik direktörü kim? BJK teknik direktörü kim oldu, Burak Yılmaz mı?
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in istifasının ardından yardımcı antrenör Burak Yılmaz, takımın başına geçti. Yapılan açıklamada, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar Burak Yılmaz'ın Futbol A Takımı Teknik Sorumlusu olarak görevine devam edeceği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte takımımızın teknik sorumluluğunu üstlenen yardımcı antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından olağanüstü seçimli genel kurula kadar görevine futbol A takımımızın teknik sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir." denildi.
Galatasaray-Beşiktaş Maçı, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00 başlayacak. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Galatasaray-Beşiktaş maçı, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Galatasaray-Beşiktaş maçı, saat 19:00 başlayacak.
Galatasaray; Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.
Beşiktaş; Mert, Rosier, Amartey, Colley, Bakhtiyor, Amir Hadziahmetovic, Tayfur, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar