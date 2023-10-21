Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 445 gün sonra ilk kez deplasman yasağı kalktı. Karşılaşmanın ilk dakikaları geride kalırken Beşiktaş teknik direktörü kim? BJK teknik direktörü kim oldu, Burak Yılmaz mı? soruları da araştırıldı.

Beşiktaş teknik direktörü kim? BJK teknik direktörü kim oldu, Burak Yılmaz mı?

Lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Peki, Beşiktaş teknik direktörü kim? BJK teknik direktörü kim oldu, Burak Yılmaz mı?

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in istifasının ardından yardımcı antrenör Burak Yılmaz, takımın başına geçti. Yapılan açıklamada, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar Burak Yılmaz'ın Futbol A Takımı Teknik Sorumlusu olarak görevine devam edeceği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte takımımızın teknik sorumluluğunu üstlenen yardımcı antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından olağanüstü seçimli genel kurula kadar görevine futbol A takımımızın teknik sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir." denildi.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray-Beşiktaş Maçı, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00 başlayacak. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray-Beşiktaş maçı, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Beşiktaş maçı, saat 19:00 başlayacak.

İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.

Beşiktaş; Mert, Rosier, Amartey, Colley, Bakhtiyor, Amir Hadziahmetovic, Tayfur, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar