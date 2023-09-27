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Beşiktaş taraftarlarından Ahmet Nur Çebi'ye istifa çağrısı

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Beşiktaş'ın Süper Lig'deki Adana Demirspor maçında taraftarlar, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimini protesto etti. Maç sırasında dört farklı geriye düşen siyah-beyazlı takıma tepki gösteren taraftarlar, Çebi'ye istifa çağrısında bulundu.

Beşiktaş taraftarı, aylardır eleştirdikleri başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibini 4-2 kaybedilen Adana Demirspor maçından sonra bir kez daha istifaya davet etti.

TARAFTAR ÇILDIRDI

Siyah-beyazlı takım, Adana Demirspor karşısında dört farklı geriye düşünce, taraftarlardan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki geldi.

YÖNETİMİ İSTİFAYA DAVET ETTİLER

Takımlarının 4-0 geriye düşmesiyle harekete geçen taraftarlar, Adana Demirspor deplasmanında Ahmet Nur Çebi'yi istifaya davet etti. Öte yandan sosyal medyada da Beşiktaşlı taraftarlar, yönetim için istifa çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Futbol

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