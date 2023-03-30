Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Peki, Beşiktaş taraftarı tribüne alınacak mı? Beşiktaş taraftarı tribüne girecek mi? Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi tartışma yaratacak karar!

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Türkiye pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisine kilitlenirken, İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Beşiktaş taraftarı tribüne alınacak mı? Beşiktaş taraftarı tribüne girecek mi? Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi tartışma yaratacak karar!

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TRİBÜNE ALINACAK MI?

Karşılaşmanın biletleri bugün 14.00 itibariyle satışa sunuldu ancak deplasman tribünü biletleri satışa çıkmadı. İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar göre Beşiktaş taraftarları tribüne alınmayacak.

DERBİ HAKEMİ KİM?

2 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi Kadir Sağlam.