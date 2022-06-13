Beşiktaş'taki olay ne? (VİDEO) Beşiktaş cinsel ilişki Twitter'da gündem oldu! Beşiktaş'ta ne oldu?

Beşiktaş'taki cinsel ilişki olayı merak ediliyor. Şiddetli yağmur altında çevredekilere aldırış etmeyen çift, otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girdi. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen o anlarda bir kişinin "Otele gidin evinize gidin" sözlerine kızan çift, "Sanane lan" diyerek tepki gösterdi. Peki, Beşiktaş'taki olay ne? Beşiktaş'ta ne oldu? Beşiktaş cinsel ilişki Twitter'da gündem oldu! İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ'TAKİ CİNSEL İLİŞKİ OLAYI

İstanbul Beşiktaş'ta önceki akşam kaydedilen görüntülerde kimliği belirlenemeyen çift, çevredekilere aldırış etmeden otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girdi. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen o anlarda bir kişinin "Otele gidin evinize gidin" sözlerine kızan çift, "Sanane lan" diyerek tepki gösterdi. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

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