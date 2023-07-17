Beşiktaş'ta park halindeki otomobilin üzerine ağaç dalı devrildi
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Beşiktaş'ta park halindeki bir otomobilin üzerine bir ağaç dalı devrildi ve otomobilde hasar oluştu. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek ağacın dallarını keserek otomobili kurtardı.
Beşiktaş'ta park halindeki otomobilin üzerine devrilen ağaç dalı, hasara yol açtı.
Nispetiye Mahallesi Birlik Sokak'taki bir binanın bahçesindeki ağaçtan kopan dal, park halindeki 34 GGE 808 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, ağacın dallarını keserek otomobilin üzerinden kaldırdı.
Otomobilde hasar oluştu.
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Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Otomobil