Beşiktaş'ta park halindeki otomobilin üzerine ağaç dalı devrildi

Beşiktaş'ta park halindeki bir otomobilin üzerine bir ağaç dalı devrildi ve otomobilde hasar oluştu. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek ağacın dallarını keserek otomobili kurtardı.