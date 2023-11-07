Beşiktaş'ta Lucescu sesleri
- Güncelleme:
Futbol Haberleri
Şenol Güneş ile yolları ayırdıktan sonra yola Burak Yılmaz ile devam eden Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Dinamo Kiev'den ayrılan ve kariyerine nokta koyduğu söylenen Mircea Lucescu ile görüştüğü öne sürüldü.
Başkanlık seçimi için geri sayıma geçen Beşiktaş'ın Mircea Lucescu ile görüştüğü iddia edildi. Rumen hoca 2003'te siyah-beyazlıları 100. yılında şampiyon yapmıştı.
"BEŞİKTAŞ 'LA GÖRÜŞÜYOR"
Rumen gazeteci Decebal Radulescu yaptığı açıklamada, "Bir bilgi aldım. Mircea Lucescu, Beşiktaş'la görüşüyor. Bakalım bu gerçekleşecek mi?" ifadelerini kullandı.
LUCESCU İLE ŞAMPİYON OLDULAR
2002-2004 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Lucescu, siyah-beyazlıların 100. yılında kulübe şampiyonluk sevinci yaşatmıştı.
Kaynak: Haberler.com / Futbol