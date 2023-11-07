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Beşiktaş'ta Lucescu sesleri

Şenol Güneş ile yolları ayırdıktan sonra yola Burak Yılmaz ile devam eden Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Dinamo Kiev'den ayrılan ve kariyerine nokta koyduğu söylenen Mircea Lucescu ile görüştüğü öne sürüldü.