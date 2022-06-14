Beşiktaş'ta cinsel ilişkiye girenler yakalandı mı? İfadeleri ne, ne dediler?

Beşiktaş'ta sokakta cinsel ilişkiye giren iki kişinin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması sonrasında sosyal medyada büyük tepkiye sebep olmuştu. Polis o şüphelileri güvenlik kamerasından tespit ederek gözaltına aldı. Beşiktaş'ta cinsel ilişkiye girenler yakalandı mı? İşte, detaylar…

BEŞİKTAŞ'TA CİNSEL İLİŞKİYE GİRENLER YAKALANDI MI?

Sözcü'de yer alan habere göre; s ortasında bir otomobilin kaputu üzerinde ilişkiye giren ikilinin A.E.K. ile Z.A.S olduğu belirlendi. Her iki isim de gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerin "Hayasızca hareketler" suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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