Beşiktaş'ta ceza sınırında bulunan futbolcular! Beşiktaş'ta hangi futbolcular cezalı veya sakat?

Beşiktaş'ta bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Beşiktaş'ta sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Beşiktaş'ta ceza sınırında bulunan futbolcular!

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Beşiktaş'ta cezalı ve sakat futbolcular! Beşiktaş'ta bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Beşiktaş'ta sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Beşiktaş'ta ceza sınırında bulunan futbolcular haberimizde...

BEŞİKTAŞ'TA CEZALI, SAKAT VE CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

CEZALI

Hadziahmetovic (Sarı-kırmızı)

SARI KART SINIRINDA

Cenk Tosun

SAKAT & KADRO DIŞI

Dele Alli (Sakat)

Tayyip Talha Sanuç (Sakat)