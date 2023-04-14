Beşiktaş'ta ceza sınırında bulunan futbolcular! Beşiktaş'ta hangi futbolcular cezalı veya sakat?
Gündem Haberleri
Beşiktaş'ta bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Beşiktaş'ta sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Beşiktaş'ta ceza sınırında bulunan futbolcular!
Beşiktaş'ta cezalı ve sakat futbolcular! Beşiktaş'ta bu hafta hangi futbolcuların cezalı hangi futbolcuların ceza sınırında olduğuna dair bilgileri derlediğimiz bu haberimizde, Beşiktaş'ta sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek futbolcuları da öğrenebilirsiniz. İşte, Beşiktaş'ta ceza sınırında bulunan futbolcular haberimizde...
BEŞİKTAŞ'TA CEZALI, SAKAT VE CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR
CEZALI
Hadziahmetovic (Sarı-kırmızı)
SARI KART SINIRINDA
Cenk Tosun
SAKAT & KADRO DIŞI
Dele Alli (Sakat)
Tayyip Talha Sanuç (Sakat)