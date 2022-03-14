Beşiktaş'ta Batshuayi, Montero, Josef, Larin, Rıdvan maçta yok mu, neden yok? 14 Mart GS-BJK derbisinde hangi isimler oynamayacak?
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Derbide ilk 11'ler belli oldu! Spor Toto Süper Lig'in 29 haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Nef Stadı'ndaki derbide düdük hakem Atilla Karaoğlan'da. Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed. Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Galatasaray- Beşiktaş derbisinin başlamasına yakın futbol severler, Beşiktaş'ta Batshuayi, Montero, Josef, Larin, Rıdvan maçta yok mu, neden yok? 14 Mart GS-BJK derbisinde hangi isimler oynamayacak? merak etti. Peki, maçta Batshuayi yok mu, neden yok, yedeklerde mi? Monteromaçta yok mu, niye yok? Monteroilk 11'de değil mi? Josef maçta yok mu? Larin yedek mi, ilk 11 değil mi, neden yedekte? İşte detaylar...
Galatasaray - Beşiktaş maçı 14 Mart Pazartesi bugün saat 20:00 'da başlayacak.
Galatasaray-Beşiktaş maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven.
GS yedekler : Muslera, Jankat, Babel, Erick, Gomis, Ömer, Morutan, Cicâldau, Semih, Boey
BJK yedekler : Emre, Rıdvan, Montero, Josef, Batshuayi, Gökhan, Larin, Kerem, Serdar, E. İlkhan
Beşiktaş'ta bugün derbide Emre, Rıdvan, Montero, Josef, Batshuayi, Gökhan, Larin, Kerem, Serdar, E. İlkhan yedek olduğu için maça ilk 11'de başlamadı.