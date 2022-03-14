BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Galatasaray- Beşiktaş derbisinin başlamasına yakın futbol severler, Beşiktaş'ta Batshuayi, Montero, Josef, Larin, Rıdvan maçta yok mu, neden yok? 14 Mart GS-BJK derbisinde hangi isimler oynamayacak? merak etti. Peki, maçta Batshuayi yok mu, neden yok, yedeklerde mi? Monteromaçta yok mu, niye yok? Monteroilk 11'de değil mi? Josef maçta yok mu? Larin yedek mi, ilk 11 değil mi, neden yedekte? İşte detaylar...

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Beşiktaş maçı 14 Mart Pazartesi bugün saat 20:00 'da başlayacak.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Beşiktaş maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ İLK 11!

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ YEDEKLERİ KİMLER?

GS yedekler : Muslera, Jankat, Babel, Erick, Gomis, Ömer, Morutan, Cicâldau, Semih, Boey

BJK yedekler : Emre, Rıdvan, Montero, Josef, Batshuayi, Gökhan, Larin, Kerem, Serdar, E. İlkhan

BEŞİKTAŞ'TA DERBİDE KİMLER YOK? RIDVAN, MONTERO, JOSEF, BATSHUAYI, LARİN YOK MU, NEDEN YOK?

Beşiktaş'ta bugün derbide Emre, Rıdvan, Montero, Josef, Batshuayi, Gökhan, Larin, Kerem, Serdar, E. İlkhan yedek olduğu için maça ilk 11'de başlamadı.

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