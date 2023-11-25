Beşiktaş'ta Araç Şarampole Yuvarlandı

BEŞİKTAŞ'ta aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik levhasını devirdikten sonra şarampole yuvarlandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Levazım-Akmerkez Yolunda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan K. yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımdaki trafik levhasına çarptı. Daha sonra da 10 metrelik şarampolden aşağı yuvarlandı. Sürücü Volkan K., kaza nedeniyle ters dönen otomobilin içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü bir süre sonra araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Şarampole devrilen aracın kaldırılması için vinç bekleniyor.