Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman? Deprem sonrası Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman yapılacak?

Deprem nedeniyle lig maçları ileri bir tarihe ertelenmişti. Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. hafta müsabaka programları açıklandı. Peki, Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman? Deprem sonrası Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman yapılacak?