Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman? Deprem sonrası Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman yapılacak?
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Deprem nedeniyle lig maçları ileri bir tarihe ertelenmişti. Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. hafta müsabaka programları açıklandı. Peki, Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman? Deprem sonrası Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman yapılacak?
Spor Toto Süper Lig maçları Kahramanmaraş depremi nedeniyle ertelenmişti. Depremde yaralar sarılırken TFF SÜper Lig maç fikstürünü açıkladı. Peki, Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman? Deprem sonrası Beşiktaş Süper Lig maçı ne zaman yapılacak?
SÜPER LİG MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. hafta müsabaka programları açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'de 24, 25 ve 26. haftaların programı şöyle:
24. hafta
3 Mart Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Kırbıyık Holding)
4 Mart Cumartesi:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor (Medical Park)
19.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)
5 Mart Pazar:
16.00 Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
6 Mart Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
25. hafta
10 Mart Cuma:
20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak Spor Kompleksi)
11 Mart Cumartesi:
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)
12 Mart Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
13 Mart Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
26. hafta
17 Mart Cuma:
20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
18 Mart Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Stadı belli değil)
19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)
19 Mart Pazar:
16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)
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