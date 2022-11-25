Fenerbahçe'de stat adının 'Atatürk' olarak değiştirilmesi kararı sonrası gündeme gelen Beşiktaş stat ismi değişecek mi? Sorusu kafaları karıştırdı. Birçok kişi Vodafone Park, İnönü Stadyumu mu olacak? Merak ediyor ve Beşiktaş stat ismi değişecek mi? Sorusunu araştırıyor. Peki, Beşiktaş stat ismi değişecek mi? Vodafone Park, İnönü Stadyumu mu olacak?

Fenerbahçe'de Uğur Dündar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe stadyumunun adının ATATÜRK STADYUMU olmasının önerildiğini bildirmesinin ardından duyulan haberler ile birlikte birçok kişi Vodafone Park, İnönü Stadyumu mu olacak? Merak ediyor ve Beşiktaş stat ismi değişecek mi? Sorusunu araştırıyor. Peki, Beşiktaş stat ismi değişecek mi? Vodafone Park, İnönü Stadyumu mu olacak?

BEŞİKTAŞ STAT İSMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Beşiktaş'ın Vodafone ile olan anlaşmanın sonlanması ile sponsor arayışlarına başladı. Beklentiler karşılanmaz ise stadın isminin ne olacağı ise akıllarda soru işareti olurken, bazı kongre üyeleri eğer sponsor bulunamazsa stadın eski ismi olan İnönü'nün geri getirilmesi için girişimlere başladığı öğrenildi.