Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler yangına müdahale etti. Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son duru ne? Yangın neden çıktı?

BEŞİKTAŞ STADI YANGIN SÖNDÜ MÜ?

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'na sevk edilen ekiplerin yangın söndürme çalışmalarının ardından müze kapısı üstü, teras bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi ise henüz açıklanmadı.

STADYUM HAKKINDA

Tüpraş Stadyumu, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan 42.590 izleyici kapasiteli çok amaçlı stadyum. Ev sahibi Beşiktaş futbol takımının eski stadyumu BJK İnönü Stadyumu yıkılarak aynı arazi üzerine inşa edilmiştir.