Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u ağırlayacak. Futbol severler, bu önemli karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Beşiktaş- Sivasspor maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar!

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Sivasspor mücadelesi 1 Eylül Pazar günü saat 21:45'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al Musratı, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile