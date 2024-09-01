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Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

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Beşiktaş ve Sivasspor arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi, saat bilgisi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma ne zaman ve hangi kanalda olacağı futbol severler tarafından merakla bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u ağırlayacak. Futbol severler, bu önemli karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Beşiktaş- Sivasspor maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar!

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Sivasspor mücadelesi 1 Eylül Pazar günü saat 21:45'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al Musratı, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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