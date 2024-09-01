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Beşiktaş- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ! Beşiktaş- Sivasspor maçından kareler!

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Beşiktaş ve Sivasspor arasında oynanan maçın sonucu ve detayları merak ediliyor. Maç özeti ve maçtan kareler haberimizde yer alıyor. Beşiktaş- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ! Beşiktaş- Sivasspor maçından kareler!

Beşiktaş- Sivasspor maçının kaç kaç bittiği merak ediliyor. Futbol severler, bu önemli karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki, Beşiktaş- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ! Beşiktaş- Sivasspor maçından kareler!

BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş- Sivasspor maçı şu anda canlı oynanıyor.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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