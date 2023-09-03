Beşiktaş - Sivasspor ilk 11'i belli oldu mu? 3 Eylül 2023 Beşiktaş - Sivasspor maçının ilk 11'inde Aboubakar var mı? BEŞİKTAŞ ilk 11!
Beşiktaş - Sivasspor maçına az bir süre kala ilk 11 kadrosu açıklandı mı merak edildi. Peki, Beşiktaş - Sivasspor ilk 11'i belli oldu mu? 3 Eylül 2023 BEŞİKTAŞ - Sivasspor ilk 11'inde kimler var? BEŞİKTAŞ ilk 11'de kimler var? Sivasspor ilk 11'de kimler var? İşte ayrıntılar...
Beşiktaş ile Sivasspor , Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak Beşiktaş- Sivasspor sayılı saatler kaldı. Peki, Beşiktaş - Sivasspor ilk 11'i belli oldu mu? İşte muhtemel 11'ler...
Beşiktaş - Sivasspor maçı 3 Eylül 2023 bugün saat 19:15 'te başlayacak.
Maç Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak verilecek.