Beşiktaş - Sivasspor ilk 11'i belli oldu mu? 3 Eylül 2023 Beşiktaş - Sivasspor maçının ilk 11'inde Aboubakar var mı? BEŞİKTAŞ ilk 11!

Beşiktaş - Sivasspor maçına az bir süre kala ilk 11 kadrosu açıklandı mı merak edildi. Peki, Beşiktaş - Sivasspor ilk 11'i belli oldu mu? 3 Eylül 2023 BEŞİKTAŞ - Sivasspor ilk 11'inde kimler var? BEŞİKTAŞ ilk 11'de kimler var? Sivasspor ilk 11'de kimler var? İşte ayrıntılar...