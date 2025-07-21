Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı şifresiz mi, nasıl izlenir?
Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı şifresiz mi sorusu, siyah-beyazlı taraftarların ve futbolseverlerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Peki, Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı şifresiz mi, nasıl izlenir?
Beşiktaş'ın hazırlık karşılaşmaları kapsamında oynayacağı bu önemli müsabaka, takımın son durumunu görmek isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş Shakhtar Donetsk hazırlık maçı saat kaçta? Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçını nasıl izleyebilirim? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Beşiktaş-Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçı 24 Temmuz Perşembe saat 21:00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI NASIL İZLENİR?
Mücadelenin HT Spor ekranlarında yayınlanması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI BİLET FİYATLARI
Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk maçı bilet fiyatlarını açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Karşılaşmanın biletleri yarın (21 Temmuz) saat 15.00'te BJK SuperApp'te ön satışa sunulacak. Müsabakanın biletleri, 22 Temmuz Salı günü saat 11.00'de genel satışa sunulacak."
Bilet fiyatları şu şekilde:
VIP 100: 25.000TL
VIP 101-126: 22.000TL
1. Kategori: 7.000TL
2. Kategori: 6.000TL
3. Kategori: 5.000TL
4. Kategori: 4.500TL
5. Kategori: 4.000TL
6. Kategori: 3.500TL
Doğu Üst: 4.000 TL
7. Kategori: 1.500TL
8. Kategori: 1.250TL
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Shakhtar Donetsk'in sahasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçı ise 31 Temmuz'da gerçekleşecek.