Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı şifresiz mi?

Hazırlık maçında heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş- Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş- Shakhtar Donetsk maçı şifresiz mi? Beşiktaş- Shakhtar Donetsk maçı hakemi kim? Beşiktaş- Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Beşiktaş- Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Shakhtar Donetsk maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

17-07-2024 BEŞİKTAŞ VS SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki Hazırlık Maçı maçı, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk Maçı, 17 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk Maçı, saat 18:30 başlayacak.

BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Shakhtar Donetsk, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Radomlje'da, Sports Park Radomlje Stadyumu'nda oynanacak.