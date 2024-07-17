Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI CANLI YAYIN

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı saat 19.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı bu akşam saat 19.30'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı Radomlje'da, Sports Park Radomlje Stadyumu'nda oynanacak.