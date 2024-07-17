Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maç kadrosu ilk 11! Beşiktaş bu akşam Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Shakhtar Donetsk Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI İLK 11

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetskmaçı 11'i şu şekildedir:

Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Musrati, Demir Ege, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Aboubakar

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı saat 19.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI DETAYLARI

Sports Park Radomlje'de oynanacak müsabaka TSİ 18.30'da başlayacak.

Beşiktaş'ın geçen hafta Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile oynamayı planladığı hazırlık müsabakası yoğun yağış nedeniyle iptal edilmişti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında şu ana kadar bir hazırlık maçı yapabilen siyah-beyazlılar, İstanbul etabında Ümraniyespor'la karşılaşmış ve müsabaka golsüz sona ermişti.

Yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ikinci maçına çıkacak Beşiktaş, 20 Temmuz'da da Grazer AK ile oynayacağı müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek.