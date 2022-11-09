Ziraat Türkiye Kupası hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş ve Serik Belediyespor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Beşiktaş ve Serik Belediyespor maçının sonucu heyecanla bekleniyor. Beşiktaş-Serikspor maç özetinin nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Beşiktaş-Serikspor maçı kaç kaç bitti? Galatasaray maç sonucu! Beşiktaş-Serik Belediyespor maç sonucu ne? İşte detaylar...

Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş-Serikspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Beşiktaş-Serikspor maçının sona ermesiyle maç sonucu araştırılmaya başlandı. Sporseverler Beşiktaş- Serik Belediyespor maç özetinin nereden izleneceğini araştırıyor. Beşiktaş maç sonucu merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş-Serikspor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş maç sonucu! Beşiktaş-Serik Belediyespor maç sonucu ne? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ-SERİKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Serikspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı 9 Kasım Salı günü 21.00'da gerçekleşti.

BEŞİKTAŞ- SERİK BELEDİYE SPOR MAÇI NEREDE GERÇEKLEŞTİ?

Beşiktaş-Serikspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi maçı, Vodafone Park Stadyumu'nda oynandı.

BEŞİKTAŞ-SERİKSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Beşiktaş ve Serikspor arasında gerçekleşecek maç, A Spor kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Maçı izlemek için BEŞİKTAŞ-SERİKSPOR MAÇI CANLI! yazısına tıklayınız.

BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Beşiktaş, sahasında Serik Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.