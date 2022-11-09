Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı hangi kanalda? ZTK maçı hangi kanal?

Ziraat Türkiye Kupası'nda serüven devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları sıkı sıkıya takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Beşiktaş - Serik Belediyespor maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Aratılan sorular arasında Beşiktaş- Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Serik Belediyespor maçı hangi kanalda?