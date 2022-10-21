Beşiktaş- Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş-Serik Belediyespor maçı hangi kanalda? ZTK BJK maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.tur kura çekimi yapıldı. ZTK 4.tur kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın rakibi Serik Belediyespor takımı oldu. Futbolseverler ise Beşiktaş- Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları arasında merak edilenler arasında Beşiktaş- Serik Belediyespor maçı var. Peki, Beşiktaş- Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Beşiktaş- Serik Belediyespor maçı ne zaman?

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Beşiktaş- Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. ZTK 4.tur kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın rakibi Serik Belediyespor takımı oldu. Futbolseverler ise Beşiktaş- Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları arasında merak edilenler arasında Beşiktaş- Serik Belediyespor maçı var. Peki, Beşiktaş- Serik Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Beşiktaş- Serik Belediyespor maçı ne zaman? İşte Beşiktaş- Serik Belediyespor maçı hakkında merak edilenler...

BEŞİKTAŞ- SERİK BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Serik Belediyespor karşı karşıya gelecek. TFF tarafından henüz ZTK Beşiktaş- Serik Belediyespor maçı hakkında detaylar belirlenmedi. TFF tarafından Beşiktaş- Serik Belediyespor maçı tarihi belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.